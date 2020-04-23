Гари Бэттмен озвучил предварительный план возобновления НХЛ

Новости спорта:Предварительный план Лиги озвучил комиссар НХЛ Гари Бэттмен.

Комиссар НХЛ Гари Бэттмен рассказал, что Лига готовит предварительные планы того, как может быть завершен нынешний сезон. Один из них - провести оставшиеся встречи на 3-4 аренах.

"Взять 3-4 арены, на каждой проводить по несколько матчей в день без болельщиков. Таков предварительный план, ничего еще не решено и не согласовано".

"В идеале хотелось бы закончить регулярный сезон и начать плей-офф, но все зависит от ситуации. Города и арены пока не определены, потому что еще рано. Это не проблема".

"Конечно, мы готовы играть летом и готовы следующий сезон начать чуть позже", - сказал Бэттмен.

Кроме того, руководитель подчеркнул, что НХЛ не соревнуется с другими североамериканскими лигами в том, кто раньше сможет возобновить сезон.