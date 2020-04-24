Чемпионат Европы по легкой атлетике отменен

Новости спорта:Соревнования были запланированы на август.

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила об отмене чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса.

Соревнования должны были пройти 25-30 августа в Париже.

European Athletics приняла решение об отмене соревнований с учетом мнения медицинской комиссии Французкой легкоатлетической федерации после оценки возможных рисков для публики и официальных лиц.

Напомним, Олимпийские игры, которые должны были состояться в июле и августе нынешнего года, перенесли на следующий год. Это повлекло за собой перенос чемпионата мира по легкой атлетике на лето 2022 года.

Тем не менее, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что надеется провести легкоатлетический сезон с августа по октябрь нынешнего года.