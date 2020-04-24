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Чемпионат Европы по легкой атлетике отменен

Чемпионат Европы по легкой атлетике отменен
07:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Соревнования были запланированы на август.

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила об отмене чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса.

Соревнования должны были пройти 25-30 августа в Париже.

European Athletics приняла решение об отмене соревнований с учетом мнения медицинской комиссии Французкой легкоатлетической федерации после оценки возможных рисков для публики и официальных лиц.

Напомним, Олимпийские игры, которые должны были состояться в июле и августе нынешнего года, перенесли на следующий год. Это повлекло за собой перенос чемпионата мира по легкой атлетике на лето 2022 года.

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Тем не менее, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что надеется провести легкоатлетический сезон с августа по октябрь нынешнего года.

 

 

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Чемпионат Европы, Коронавирус, Чемпионат Европы по легкой атлетике, Легая атлетика.
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