Шевченко сломала ребра при сьемках фильма

Новости спорта:Спортсменка помогала звезде кино готовиться к новому фильму.

Чемпионка UFC Валентина Шевченко сыграет роль антагонистки в фильме Bruised, режиссированием которого занимается голливудская актриса Холли Берри.

Шевченко помогала Холли готовиться к съемке, тренировала ее и рассказывала про все тонкости ММА. В одной из таких тренировок Валентина нанесла травму Берри, сломав ей несколько ребер.

"На съемках я сломала несколько костей. Но уверяю, что со мной все в порядке. Я продолжаю тренироваться. Валентина - отличный боец. Ей пришлось выбросить несколько хороших ударов ногами, а я должна была принять их, после чего она сломала мне несколько костей.

Я даже подумала, что мы деремся с ней на самом по-настоящему", - сказала Берри в интервью MMAJunkie.

Напомним, летом Валентина Шевченко может провести четвертую защиту титула UFC.