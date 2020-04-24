Перенесены июньские этапы Бриллиантовой лиги

Новости спорта:World Athletics перенесла июньские этапы Бриллиантовой лиги.

Мировая легкая атлетика (World Athletics) из-за пандемии коронавируса приняла решение о переносе этапов "Бриллиантовой лиги", которые должны были состояться 7 июня в Юджине и 13 июня в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

"Вслед за майскими этапами перенесены и два июньских этапа "Бриллиантовой лиги", а BislettGames в Осло проведут в альтернативном формате. Причина таких решений неизменна - пандемия COVID-19, охватившая большинство стран мира", - говорится в сообщении.

BislettGames планируют провести, как и предполагалось, 11 июня, но в формате альтернативных легкоатлетических соревнований. Это будет выставочный турнир под названием TheImpossibleGames. Концепт предполагает участие в мероприятии нескольких атлетов мирового уровня с полным соблюдением правил поведения во время коронавируса и социального дистанцирования в Норвегии.

На данный момент в программу включили попытку рекорда от норвежского барьериста Карстена Варгольма, а также борьбу прыгунов с шестом - мирового рекордсмена шведа Арманда Дуплантиса и экс-рекордсмена мира француза Лавиллени. Впрочем, программу еще ждет утверждение.

Напомним, что первые шесть этапов "Бриллиантовой лиги" были отложены на неопределенный срок. Перенесены старты в катарской Дохе (17 апреля), в Китае (9 и 16 мая), в шведском Стокгольме (24 мая), итальянском Неаполе (28 мая) и марокканском Рабате (31 мая).