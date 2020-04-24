Партенр Тайсона хочет купить название стадиона Барселоны

Новости спорта:Партнёр Тайсона по выращиванию конопли хочет купить права на название стадиона Барселоны.

51-летний бизнесмен Алки Дэвид заявил, что намеревается приобрести права на название стадиона "Барселоны". Ранее стало известно, что "Барселона" впервые в истории продаст права на название стадиона ради борьбы с коронавирусом.

"Это великолепная возможность. Мы живём в исторический момент. Мы уже наладили контакт, я уверен, что сделка будет заключена. Сделка с "Барселоной" — ещё один способ помочь в нынешней ситуации", — цитирует Дэвида The Sun.

Дэвид является партнёром по бизнесу бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Они вместе занимаются бизнесом по выращиванию и продаже конопли.

Все средства, полученные от продажи нейминга стадиона, будут пожертвованы испанским и международным исследовательским центрам, которые борются с пандемией коронавируса.

Стадион "Камп Ноу" является самым большим по вместимости в Европе (99 354 зрителя) и никогда в его названии не присутствовало имя спонсора.