НФЛ провела драфт в условиях карантина

Новости спорта:Клубы и Лига сумели провести мероприятие.

Ведущая лига по американскому футболу НФЛ из-за пандемии коронавируса не стала откладывать драфт игроков перед стартом нового сезона и сумела провести мероприятие.

Конечно, оно прошло удаленно по сети и с помощью видеоконференций. Например, комиссар НФЛ Роджер Гуделл вел драфт из подвального помещения в своем доме.

Комиссар заранее получил от клубов фамилии игроков, которых они выбрали, и Гуделл их озвучивал.

"Все прошло нормально, теперь можно выспаться. Нам приходится приспосабливаться к новым условиям. Было важно это сделать для клубов", - сказал Гуделл.

Игроки же во время драфта находились у себя дома и праздновали вместе с семьями.

Сезон в НФЛ стартует только в сентябре, однако Лига ожидает, что он начнется без болельщиков на трибунах.