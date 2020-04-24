"Эти люди хотят внимания": Ибрагимович о вандалах, разрушивших его статую

Новости спорта:Постамент форварда несколько раз стал объектом атак фанатов.

Форвард Милана Златан Ибрагимович прокомментировал атаки фанатов на его статую. Нападающий сейчас тренируется на базе шведского Хаммарбю.

"Обидно. Эти люди хотят внимания. Но это все на уровне детского сада", — сказал форвард.

Ранее радикально настроенные болельщики Мальме подожгли статую после того, как в ноябре Златан Ибрагимович стал частичным совладельцем главного оппонента клуба — Хаммарбю. Кроме того, в конце декабря фанаты Мальме отпилили нос статуе шведского нападающего и перекрасили скульптуру в серебристый цвет. В начале 2020 года статую опрокинули с постамента.

2 января Милан объявил о подписании контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем до конца сезона. За россонери швед сыграл 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что чемпионат Италии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.