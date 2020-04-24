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Экс-форвард сборной Украины завершил карьеру

Экс-форвард сборной Украины завершил карьеру
08:56 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Однако покидать футбольную сферу бывший нападающий сборной Украины не намерен.

Бывший форвард сборной Украины Марко Девич объявил, что завершает карьеру футболиста. Он не станет продлевать контракт с азербайджанским Сабахом, который, по его словам, истек.

— Если будет прощальный матч, вы его сыграете в Харькове?

— Я думал на эту тему. Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с Сабахом истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе — успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

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— Вы будете начинать карьеру тренера?

— Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях.

Девич на протяжении девяти лет выступал за украинские команды — Волынь, Металлист и Шахтер. Суммарно он провел 272 поединка в их составе, отметившись 104 мячами.

Также в активе форварда выступления за сборную Украины (35 матчей, 7 голов), вместе с которой он играл на Евро-2012.

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Сборная Украины, ФК Металлист, Футбол, Марко Девич.
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