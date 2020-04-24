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UFC проведет три турнира с 9 по 16 мая

UFC проведет три турнира с 9 по 16 мая
22:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что лига в середине мая планирует провести три турнира в течение недели.

Об этом функционер рассказал во время прямого эфира на странице телеканала ESPN в "Инстаграме".

Турниры пройдут 9, 13 и 16 мая. Все они состоятся в штате Флорида. По словам Уайта, губернатор штата и Атлетическая комиссия пояснят правила проведения турниров…

Вероятнее всего, все три шоу будут проведены в самом густонаселённом городе Флориды Джексонвилле в спорткомплексе Veterans Memorial Arena.

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Уайт подтвердил, что турнир 9 мая будет транслироваться на телеканале ESPN по системе pay-per-view. Вместе с тем он не смог сказать, будут ли показаны поединки 13 и 16 мая, отметив, что решение останется за телеканалом.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Дэна Уайт.
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