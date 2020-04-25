Пидручный: Санитра не будет тренировать всю женскую сборную

Новости спорта:Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал информацию о том, что главный тренер нашей мужской команды Юрай Санитра является основным претендентом на эту должность и в женской сборной.

Пидручный видит в этом больше плюсов, чем минусов, сообщает Sportarena.

"Не знаю точно, назначат ли его тренером еще и женской команды. Тут может быть и момент с распылением на две команды, из-за чего может пострадать мужская сборная. Структура команды может рассыпаться. Наши результаты стали лучше, потому что есть монолитная команда и командный дух. Но я владею информацией, что он будет тренировать максимум пять женщин, а не всю команду. Плюс нас семеро, вместе - 12. Юраю под силу нас всех собрать. Вижу больше плюсов в этом, чем минусов. Скажем, во время подготовки к смешанным эстафетам Юрай будет решать, какую спортсменку ставить на старт, потому что знает ее качества. Также мы будем тренироваться вместе. Похоже было в итальянской команде, которая всегда брала призовые места в смешанных эстафетах. И там только четверо спортсменов хорошего уровня - как раз двое мужчин и двое женщин. От остальных там пропасть в результатах. В их команде тренировались только четверо, а остальные - в команде Б.

В нашей мужской сборной смена поколений прошла легче, чем у женщин. Санитра хорошо подготовил молодых спортсменов, которые подтягиваются к нам. Будет не так болезненно, если я, Прима или Семенов завершим карьеру. За несколько лет ребята подтянутся", - заявил биатлонист.

В прошлом сезоне Пидручный занял 17-е место в общем зачете Кубка мира. На этапе Кубка мира в Нове-Место Дмитрий вместе со сборной Украины занял второе место в классической эстафете. Также Подручный завоевал две медали на чемпионате Европы в Раубичах: "бронзу" в супер-спринте и "золото" в смешанной эстафете.

Напомним, сезон-2019/2020 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.