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Отца и тренера Хабиба Нурмагомедова срочно госпитализировали

Отца и тренера Хабиба Нурмагомедова срочно госпитализировали
16:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Причина госпитализации не уточняется.

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, попал в больницу, сообщает "РБ-Спорт".

Пока не известно, по какой причине Нурмагомедов-старший попал в больницу. Отец бойца подтвердил эту информацию.

"Лежу в больнице, простите", — сообщил Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, планировалось, что Хабиб Нурмагомедов выступит 18 апреля, его соперником должен был стать Тони Фергюсон. Однако 1 апреля Хабиб отказался от участия на турнире UFC 249, сославшись на невозможность вылететь в США. Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном должен был заменить Джастин Гэтжи, но турнир был перенесён.

UFC проведет три турнира с 9 по 16 мая

24 апреля стало известно, что турнир состоится 9 мая, Фергюсон в главном событии встретится с Гэтжи. На кону боя будет стоять титул временного чемпиона организации в лёгком весе.

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MMA, Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов, Смешанные единобортсва.
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