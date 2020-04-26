Руководство НХЛ активно обсуждает возобновление сезона

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) совместно с профсоюзом игроков, а также отдельными хоккеистами стали более активно обсуждать возможности возобновления нынешнего сезона.
Накануне были проведены переговоры, где обсуждались варианты возобновления сезона, но без привязки к каким-либо датам.
Среди игроков на встрече присутствовали Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс), Джеймс ван Римсдайк (Филадельфия Флайерс) и Рон Хэйнси (Оттава Сенаторз).
Обсуждалась возможность тестирования игроков на коронавирус, а также потенциальные города для проведения матчей. Пока что наиболее реальные кандидаты — Коламбус и Торонто.
Сообщалось, что хоккейный сезон хотят возобновить в июле. Последний матч "регулярки" был сыгран еще 12 марта.
Хоккеисты остаются на карантине до 30 апреля. В середине апреля Лига продлила его в третий раз с начала пандемии COVID-19.