Руководство НХЛ активно обсуждает возобновление сезона

Новости спорта:Регулярный чемпионат приостановили 12 марта.

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) совместно с профсоюзом игроков, а также отдельными хоккеистами стали более активно обсуждать возможности возобновления нынешнего сезона.

Накануне были проведены переговоры, где обсуждались варианты возобновления сезона, но без привязки к каким-либо датам.

Среди игроков на встрече присутствовали Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс), Джеймс ван Римсдайк (Филадельфия Флайерс) и Рон Хэйнси (Оттава Сенаторз).

Обсуждалась возможность тестирования игроков на коронавирус, а также потенциальные города для проведения матчей. Пока что наиболее реальные кандидаты — Коламбус и Торонто.

Сообщалось, что хоккейный сезон хотят возобновить в июле. Последний матч "регулярки" был сыгран еще 12 марта.

Хоккеисты остаются на карантине до 30 апреля. В середине апреля Лига продлила его в третий раз с начала пандемии COVID-19.