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Матчи плей-офф мужской Лиги чемпионов по гандболу отменены

Матчи плей-офф мужской Лиги чемпионов по гандболу отменены
12:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы мужской гандбольной Лиги чемпионов отменены в связи с пандемией COVID-19.

Такое решение принял исполком Европейской федерации гандбола (ЕГФ), сообщает официальный сайт организации.

Обладателями путевок в "Финал четырех" стали по две лучшие команды предварительных групп А и В - испанская "Барселона", французский "Пари Сен-Жермен", немецкий "Киль" и венгерский "Веспрем". Решающий этап Лиги чемпионов ЕГФ планируется провести 28-29 декабря в немецком Кельне. Розыгрыши Кубка ЕГФ и Кубка вызова завершены досрочно без выявления победителей.

Четвертьфинальные поединки женской Лиги чемпионов, которые должны были состояться в июне, отменены. ЕГФ рассматривает возможность их проведения 3 сентября. "Финал четырех" запланирован на 5-6 сентября в венгерском Будапеште. Если в эти сроки провести матчи не удастся, то альтернативные даты проведения решающего этапа будут определены в октябре 2020 года. В этом случае четвертьфиналы проводиться не будут, а участниками решающего этапа станут лучшие клубы из двух групп основного раунда - венгерский "Дьер", датский "Эсбьерг" и французские "Брест" и "Мец".

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Оставшиеся матчи женского Кубка ЕГФ и Кубка вызова так же, как и мужчин, решено не проводить.

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Все по теме:

Гандбол, Гандбольная лига чемпионов, ЕГФ, Covid-19.
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