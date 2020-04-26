Карлсен сохраняет лидерство после четырех туров своего онлайн-турнира

Новости спорта:На международном онлайн-турнире по шахматам Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом 250 000 долларов завершились заключительные матчи четвертого тура.

Представитель США Хикару Накамура нанес поражение россиянину Яну Непомнящему - 2,5:1,5 (счет в матче 3:0), а китаец Дин Лижень на тай-брейке (армагеддон) обыграл голландца Аниша Гири - 3:2 (счет в матче 2:1),.

На старте 4-го тура инициатор соревнований чемпион мира норвежец Магнус Карлсен накануне выиграл у француза Максима Вашье-Лаграв - 2,5:1,5 (счет в матче - 3:0) Каруана (США) в свою очередь нанес поражение иранцу Алиреза Фирузджи - 3:1 (счет в матче 3:0).

Положение участников: Карлсен - 11 очков, Накамура - 10, Каруана - 8, Дин Лижень - 8, Вашье-Лаграв - 5, Непомнящий - 5, Гири - 1, Фирузджа - 0.

В пятом туре встретятся: Гири - Карлсен, Вашье-Лаграв - Фирузджа, Каруана - Накамура, Непомнящий - Дин Лижень.

Напомним, что соперники играют между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут 10 секунд на каждый дальнейший ход) и победитель каждого получает 3 очка. При равном счете (2: 2) играет "армагеддон". В этом случае победитель получает 2 очка, проигравший - 1. По результатам кругового турнира определится четверка полуфиналистов, которая сыграет в нокаут-финале. Полуфинал, финал и матч за третье место разыгрываются в том же порядке.