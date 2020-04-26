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Фергюсон подписал контракт на бой с Гэтжи

Фергюсон подписал контракт на бой с Гэтжи
13:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тони Фергюсон сообщил, что подписал все необходимые бумаги для боя 9 мая.

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон объявил о подписании контракта на бой с Джастином Гэтжи, который возглавит турнир UFC 249. Об этом американец сообщил на своей странице в социальной сети.

"Поехали. Контракт подписан, есть дата. Возвращаемся к работе. UFC 249", — написал Фергюсон, прикрепив к сообщению в "Инстаграме" фото.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Тони Фергюсона в социальной сети.

UFC проведет три турнира с 9 по 16 мая

 
 
 
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“Here WeGo” Signed & Dated # Back2Work -CSO- #ufc249 MyMat.

Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

Напомним, сначала планировалось, что турнир UFC 249 состоится 18 апреля и в его главном событии встретятся Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов. После того как россиянин снялся с турнира, его должен был заменить Джастин Гэтжи. Однако шоу отменили из-за пандемии коронавируса и теперь оно состоится 9 мая во Флориде.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи, UFC 249.
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