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Пулевая стрельба: первенство Европы сместили на осень

Пулевая стрельба: первенство Европы сместили на осень
10:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Первенство Европы по пулевой стрельбе в Хорватии перенесено на сентябрь.

Международный союз стрелкового спорта (ISSF) объявил о переносе из-за пандемии COVID-19 юниорского первенства Европы по пулевой стрельбе в хорватском Осиеке.

Турнир должен был пройти с 25 июня по 2 июля, но поставлен на 7-14 сентября, информирует официальный сайт ISSF.

Возможность провести первенство Европы в сентябре окончательно определится 1 июля.

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Напомним, ранее были отменены юниорское первенство мира по пулевой и стендовой стрельбе в немецком Зуле (11-19 июля), этапы Кубка мира в Нью-Дели (Индия, - 5-29 мая), Мюнхене (Германия, - 2-9 июня) и Баку (Азербайджан, - 22 июня - 3 июля).

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Все по теме:

Пулевая стрельба, Чемпионат, Коронавирус, Covid-19.
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