Пулевая стрельба: первенство Европы сместили на осень

Новости спорта:Первенство Европы по пулевой стрельбе в Хорватии перенесено на сентябрь.

Международный союз стрелкового спорта (ISSF) объявил о переносе из-за пандемии COVID-19 юниорского первенства Европы по пулевой стрельбе в хорватском Осиеке.

Турнир должен был пройти с 25 июня по 2 июля, но поставлен на 7-14 сентября, информирует официальный сайт ISSF.

Возможность провести первенство Европы в сентябре окончательно определится 1 июля.

Напомним, ранее были отменены юниорское первенство мира по пулевой и стендовой стрельбе в немецком Зуле (11-19 июля), этапы Кубка мира в Нью-Дели (Индия, - 5-29 мая), Мюнхене (Германия, - 2-9 июня) и Баку (Азербайджан, - 22 июня - 3 июля).