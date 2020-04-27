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Карлсен потерпел первое поражение

Карлсен потерпел первое поражение
08:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Норвежец Магнус Карлсен потерпел первое поражение, проиграв голландцу Анишу Гири.

На международном онлайн-турнире по шахматам Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом 250 тысяч долларов завершились первые матчи пятого тура.

Инициатор соревнований чемпион мира норвежец Магнус Карлсен потерпел первое поражение, проиграв голландцу Анишу Гири - 1,5:2,5 (счет в матче 0:3), а иранец Алиреза Фирузджа взял верх над французом Максимом Вашье-Лагравом - 2,5:1,5 (счет в матче - 3:0).

В понедельник, 27 апреля, пятый тур продолжат поединки Фабиано Каруана (США) - Хикару Накамура (США), Ян Непомнящий (Россия) - Дин Лижень (Китай).

Турнирное положение участников: Карлсен - 11 очков (после 5-ти матчей), Накамура - 10 (4), Каруана - 8 (4), Дин Лижень - 8 (4), Вашье-Лаграв - 5 (5), Непомнящий - 5 (4), Гири - 4 (5), Фирузджа - 3 (5).

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Напомним, что соперники играют между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут + 10 секунд на каждый дальнейший ход) и победитель каждого получает 3 очка. При равном счете (2:2) играет "армагеддон". В этом случае победитель получает 2 очка, проигравший - 1. По результатам кругового турнира определится четверка полуфиналистов, которая сыграет в нокаут-финале. Полуфинал, финал и матч за третье место разыгрываются в том же порядке.

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Шахматы, Магнус Карлсен, Magnus Carlsen Invitational.
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