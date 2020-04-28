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Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу

Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу
12:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:В Бремене (Германия) во вторник, 28 апреля, на 58-м году жизни скончалась трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова.

Марина Базанова большую часть профессиональной карьеры провела в киевском "Спартаке", в составе которого под руководством Игоря Турчина неоднократно становилась чемпионкой СССР и Кубка европейских чемпионов.

В 1991 году Базанова перешла из "Спартака" в немецкий "Валле Бремен", где заняла должность играющего тренера. После завершения профессиональной карьеры спортсменка работала в "Бремене" реабилитологом.

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В составе сборной СССР Базанова стала трехкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990), а также завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (1988). В составе Объединенной команды на ОИ-1992 Базанова также завоевала "бронзу".

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Гандбол, Новости спорта, Новости гандбола, Марина Базанова.
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