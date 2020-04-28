Олимпиаду в Токио могут полностью отменить

Новости спорта:Проведение Олимпиады в 2021 году без вакцины от COVID-19 будет сложным.

Провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в 2021 году будет сложно, если к тому времени не удастся разработать эффективную вакцину против коронавируса COVID-19.

Об этом заявил глава Медицинской ассоциации Японии Йошитака Йококура, сообщает Kyodo News.

"Мое мнение заключается в том, что принимать их (Олимпийские игры-2020 в Токио - ред.) будет трудно, если не будет разработана эффективная вакцина", - заявил он во время онлайн-брифинга.

Он также призвал разработчиков вакцины "активизировать темпы" ее создания.

"Глобальное состояние инфицирования в этот конкретный момент будет ключевым вопросом. Будет трудно, даже если ситуация в Японии станет лучше, если инфекции продолжают распространяться за рубежом", - сказал он.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, однако были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на утро 28 апреля общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 064 895, среди которых 211 609 смертей и 922 581 случай выздоровления пациентов.

По данным сайта Worldometer, в Японии зафиксировано 13 614 случаев COVID-19, из них - 385 летальных. 1 899 человек выздоровели.