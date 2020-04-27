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Месси или Роналду: кто забьет первым после карантина?

Месси или Роналду: кто забьет первым после карантина?
11:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Противостояние Месси и Роналду навсегда останется в истории спорта как одно из самых захватывающих.

А фанаты никогда не перестанут спорить, кто же из них лучше. У Лео не один Золотой мяч больше (6), а у Криштиану больше побед в Лиге чемпионов (5, у Месси – 4). Аргентинец выигрывал Олимпиаду со своей сборной, а португалец – чемпионат Европы.

У Роналду больше голов, но он старше Месси почти на 2,5 года и стал забивать раньше. Зато Криштиану и карьеру закончит, скорее всего, раньше, и Лионель сможет догнать его, а еще какое-то время останется один в центре внимания.

Двое великих футболистов после карантина еще не раз будут иметь возможность показать, кто из них лучше. Поэтому все мы с нетерпением ждем, когда же вновь увидим Роналду и Месси на поле. Правда, пока не ясно, когда смогут возобновить свои чемпионаты Италия и Испания, где выступают Криштиану и Лионель. Эти страны пострадали сильнее всех в Европе из-за коронавируса.

Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги

Тем не менее, аналитики Parimatch представили свой прогноз на то, кто же первым сможет забить мяч в официальной игре после карантина, Криштиану или Лионель. По мнению экспертов, больше шансов у аргентинца, 57% против 43%.

Именно с этого гола и возобновится легендарное противостояние. Все же, оба футболиста находятся в отличной форме и о завершении карьеры не думают. А, значит, будут бороться и за победы в своих чемпионатах, и за Золотые мячи, и за звание лучших бомбардиров 21-го века.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, УЕФА, ФК Барселона, Лионель Месси, ФК Реал Мадрид.
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