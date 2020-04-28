Пидгрушная: Замена мне найдется

Новости спорта:Олимпийская чемпионка пока не планирует завершать карьеру.

Елена Пидгрушная рассказала о том, что входит в ее обязанности капитана женской сборной Украины:

"Меня называют капитаном, но есть виды спорта, где капитан несет какую-то тактическую, стратегическую роль. У меня такого нет.

Да, я могу от лица всей команды тренерам высказать, потому что я не боюсь этого делать, или президенту федерации высказать, интервью дать и рассказать обо всех.

Какая-то у меня ответственность за команду есть. Буду пытаться делать лучшее для своих девочек и своей команды.

Так сложилось, что, когда Хвостенко завершила карьеру, а она была капитаном, потом на первых сборах тренер сказал, что нужно выбрать капитана. И кто-то из девушек сказал, что пусть будет Пидгрушная.

Как-то само собой получилось. Я не спорила, других претенденток не было. У нас нет ежегодных выборов.

Скажу так: 100% мне найдется достойная замена, когда я уйду. Но когда я уйду и кто тогда будет в команде – пока неизвестно".