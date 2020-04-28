Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Назван лучший футболист XXI века
Назван лучший футболист XXI века
Ушел из жизни великий французский футболист
Ушел из жизни великий французский футболист
Три боя братьев Кличко вошли в топ-50 (Видео)
Три боя братьев Кличко вошли в топ-50 (Видео)
Олимпиаду в Токио могут полностью отменить
Олимпиаду в Токио могут полностью отменить

Пидгрушная: Замена мне найдется

Пидгрушная: Замена мне найдется
18:08 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Олимпийская чемпионка пока не планирует завершать карьеру.

Елена Пидгрушная рассказала о том, что входит в ее обязанности капитана женской сборной Украины:

"Меня называют капитаном, но есть виды спорта, где капитан несет какую-то тактическую, стратегическую роль. У меня такого нет.

Да, я могу от лица всей команды тренерам высказать, потому что я не боюсь этого делать, или президенту федерации высказать, интервью дать и рассказать обо всех.

Какая-то у меня ответственность за команду есть. Буду пытаться делать лучшее для своих девочек и своей команды.

Так сложилось, что, когда Хвостенко завершила карьеру, а она была капитаном, потом на первых сборах тренер сказал, что нужно выбрать капитана. И кто-то из девушек сказал, что пусть будет Пидгрушная.

Месси или Роналду: кто забьет первым после карантина?

Как-то само собой получилось. Я не спорила, других претенденток не было. У нас нет ежегодных выборов.

Скажу так: 100% мне найдется достойная замена, когда я уйду. Но когда я уйду и кто тогда будет в команде – пока неизвестно".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости спорта, Елена Пидгрушная, Новости биатлона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Моуринью назвал более талантливого футболиста, чем Роналду и Месси
02 Шаблий: Шевченко в Италии чуть ли не в аэропорт на руках несли
03 Ушел из жизни великий французский футболист
04 Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
05 Известный футболист отказался от четырехмесячной зарплаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь