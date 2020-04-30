Комиссар НФЛ Гуделл отказался от зарплаты на время пандемии коронавируса

Новости спорта:Остальным руководителям ее снизят на 5-15 процентов.

Комиссар Национальной футбольной лиги Роджер Гуделл не будет получать зарплату во время пандемии COVID-19.

Гуделл — зарплата которого превышает 40 миллионов долларов в год — отказался от выплат в рамках программы уменьшения зарплат среди руководства лиги.

Менеджеры пойдут на снижение зарплаты на 5 процентов, а директоры — на 7 процентов.

Вице-президенты будут получать на 10 процентов меньше, а старшие вице-президенты — на 12. Наконец, исполнительным вице-президентам сократят зарплату на 15 процентов.

Урезание не коснется сотрудником с базовой зарплатой меньше 100 тысяч долларов.

Гуделл занимает должность коммисара лиги с сентября 2006 года.