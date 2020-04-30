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Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу

Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
16:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Уайт желает устроить второй поединок между ирландцем и россиянином.

Президент UFC Дана Уайт решил пообщаться на Reddit со своими фанатами.

Один из поклонников задал вопрос у функционера, какой реваншный поединок он хотел бы организовать. Дана ответил, что хотел бы устроить еще один бой между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-владельцем титула Конором Макгрегором.

"Я бы хотел увидеть поединок между Конором и Хабибом. Макгрегор невероятно хочет этого боя, да и я тоже желаю его увидеть", - отвечает Дана.

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Напомним, что в октябре 2018 года Нурмагомедов оказался сильнее Макгрегора и защитил свой титул. Ранее сообщалось, что россиянин готов пойти на реванш с ирландцем при одном условии.

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MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Смешанные единобортсва.
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