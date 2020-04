Самый быстрый нокаут в карьере Макгрегора (Видео)

На турнире Immortal Fighting Championship 4, который состоялся в апреле 2011 года, Конор Макгрегор нокаутировал Падди Доэрти за 4 секунды. Сам ирландец утверждает, что расправился с соперником за 3,5 секунды. Видео появилось в "твиттере" MMA History Today.

"Автор второго самого быстрого нокаута в истории смешанных единоборств. 3,5 секунды. Шаг назад, удар, левый хук", — написал Макгрегор в своём "твиттере".

Видео нокаута:

Up Letterkenny!

Host to the second fastest knockout in mixed martial arts history.

3.5 seconds.

The Step back bang left hook™️ https://t.co/ZnAgtcbWOs

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 16, 2020