Самый быстрый нокаут в карьере Макгрегора (Видео)

На турнире Immortal Fighting Championship 4, который состоялся в апреле 2011 года, Конор Макгрегор нокаутировал Падди Доэрти за 4 секунды. Сам ирландец утверждает, что расправился с соперником за 3,5 секунды. Видео появилось в "твиттере" MMA History Today.
"Автор второго самого быстрого нокаута в истории смешанных единоборств. 3,5 секунды. Шаг назад, удар, левый хук", — написал Макгрегор в своём "твиттере".
Видео нокаута:
Up Letterkenny!
Host to the second fastest knockout in mixed martial arts history.
3.5 seconds.
The Step back bang left hook™️ https://t.co/ZnAgtcbWOs
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 16, 2020
31-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Ирландец начал карьеру в смешанных единоборствах в марте 2008 года. Последний поединок он провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения.