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WADA завершило расследование по делу 298 российских спортсменов

WADA завершило расследование по делу 298 российских спортсменов
22:20 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Манипуляции коснулись 145 случаев.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов в деле о возможных махинациях с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории.

Эксперты WADA предоставили информацию по делам спортсменов из России 27 международным федерациям и одному организационному комитету соревнований. Организации смогут изучить все документы и решить, нарушал ли спортсмен антидопинговые правила.

Предполагаемые манипуляции с базой данных коснулись 145 спортсменов из 298. При этом WADA передало международным организациям информацию на всех представителей России. Это позволит федерациям изучить все доказательства.

Напомним, что в декабре прошлого года WADA исключило Россию от Олимпиады в Токио и чемпионатов мира на ближайшие 4 года, а также лишил возможности принимать подобные чемпионаты и подавать на них заявки. Также Московскую антидопинговую лабораторию лишили соответствующего статуса.

На соревнованиях россияне смогут выступать без флага и гимна, а к участию в турнирах будут допускаться лишь «чистые» в отношении допинга спортсмены.

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Причиной столь жесткого запрета стали манипуляции Московской антидопинговой лаборатории, которая вносила изменения в пробы спортсменов в период с 2012 по 2015 годы с целью скрытия употребления запрещенных препаратов.

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Все по теме:

Россия, РФ, Допинг, WADA.
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