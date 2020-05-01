Известный боец UFC хочет провести три боя за неделю

Новости спорта:"Ковбой" готов поставить новый рекорд промоушена.

Американский боец UFC Дональд Серроне заявил о своем желании выступить на трех ближайших турнирах организации, запланированных на 9, 13 и 16 мая.

"Я собираюсь выйти 9 мая и одержать победу над Энтони Петтисом. А потом сказать: "Эй, Дана (президент UFC - прим.ред), у тебя есть кто-нибудь подходящий на среду?

Я планирую остаться здесь, в своем трейлере. Моя цель - стать первым бойцом, который проведет три поединка за неделю", - приводит слова Серроне ESPN.

Напомним, что ближайшим соперником американца станет Энтони Петтис. Бой состоится 9 мая на UFC 249.

Смотрите промо-ролик турнира, на котором выступят Серроне и Петтис.