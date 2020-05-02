Олег Верняев: "Жаль, что я не могу поехать в Донецк"

Новости спорта:Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике высказался о войне на Донбассе

Украинский гимнаст Олег Верняев, олимпийский чемпион 2016 года на брусьях, чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр, высказался о войне на Донбассе:

«Почему началась война? Мне нечего сказать, честно. Я не буду ничего говорить. Я столько всего наслушался по этой теме. Не буду ничего говорить, потому что что не скажешь – все будет не так.

Мне просто очень жаль, что я не могу взять и поехать в Донецк. Мне жаль, что много людей от этого страдает, что страна страдает – это мне жаль. Понял ли я для себя ответ на этот вопрос? Возможно, да».

Напоминаем, по итогам марта лучшим спортсменом месяца в Украине признан олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. Его наставник Геннадий Сартинский стал лучшим тренером месяца соответственно.