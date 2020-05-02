Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Юрай Санитра возглавил обе сборные Украины по биатлону
Юрай Санитра возглавил обе сборные Украины по биатлону
"Забыла, как водить машину": Свитолина разбила боковое зеркало (Фото)
"Забыла, как водить машину": Свитолина разбила боковое зеркало (Фото)
Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой
Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой
В составе сборной Украины по биатлону много сюрпризов
В составе сборной Украины по биатлону много сюрпризов

UFC озвучило кард турниров на 13 и 16 мая

UFC озвучило кард турниров на 13 и 16 мая
09:24 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Всего за две недели UFC планирует провести три турнира.

Руководство UFC объявило официальный кард турниров UFC Fight Night, которые планируется провести 13 и 16 мая в штате Флорида в Джексонвилле.

Кард турнира 13 мая возглавят Гловер Тейшейра и Энтони Смит, которые должны были встретится 26 апреля на UFC Fight Night 173. Соглавным боем будет дебют Овинса Сент-Прю в тяжелом весе в поединке с Беном Ротвеллом.

Полный кард турнира UFC Fight Night 171 выглядит следующим образом:

Бойцы UFC 249 каждый день будут проходить медицинские тесты

  • Энтони Смит – Гловер Тейшейра
  • Бен Ротвелл – Овинс Сен-Пре
  • Александр Эрнандес – Дрю Добер
  • Рэй Борг – Рикки Саймона
  • Карл Роберсон – Марвин Веттори
  • Филип Линс – Андрей Орловский
  • Майкл Джонсон – Тиаго Мойзес
  • Сиджара Юбэнкс – Сара Морас
  • Хантер Лазурный – Брайан Келлехера.

16 мая главным боем UFC Fight Night 172 будет встреча Оверим - Харрис. Полный кард турнира выглядит следующим образом:

  • Алистар Оверим – Уолт Харрис
  • Клаудия Гадельха – Анжела Хилл
  • Дэн Иге – Эдсон Барбоза
  • Эрик Андерс – Кшиштоф Йотко
  • Сонг Ядонг – Марлон Вера
  • Энтони Эрнандес – Кевин Холланд
  • Майк Дэвис – Гига Чикадзе
  • Кортни Кейси – Мара Ромеро Борелла
  • Даррен Элкинс – Нейт Ландвер.

Турниры UFC Fight Night состоятся во Флориде 13 и 16 мая и пройдут при пустых трибунах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, UFC Fight Night.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У меня игра, куда вы меня везете": Гусев рассказал, как очнулся в скорой
02 В составе сборной Украины по биатлону много сюрпризов
03 Олег Верняев: "Жаль, что я не могу поехать в Донецк"
04 Джошуа: Пулев явно не боксер моего уровня
05 Гассиев рассказал о спаррингах с Руисом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь