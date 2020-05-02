UFC озвучило кард турниров на 13 и 16 мая

Руководство UFC объявило официальный кард турниров UFC Fight Night, которые планируется провести 13 и 16 мая в штате Флорида в Джексонвилле.
Кард турнира 13 мая возглавят Гловер Тейшейра и Энтони Смит, которые должны были встретится 26 апреля на UFC Fight Night 173. Соглавным боем будет дебют Овинса Сент-Прю в тяжелом весе в поединке с Беном Ротвеллом.
Полный кард турнира UFC Fight Night 171 выглядит следующим образом:
16 мая главным боем UFC Fight Night 172 будет встреча Оверим - Харрис. Полный кард турнира выглядит следующим образом:
Турниры UFC Fight Night состоятся во Флориде 13 и 16 мая и пройдут при пустых трибунах.