UFC озвучило кард турниров на 13 и 16 мая

Новости спорта:Всего за две недели UFC планирует провести три турнира.

Руководство UFC объявило официальный кард турниров UFC Fight Night, которые планируется провести 13 и 16 мая в штате Флорида в Джексонвилле.

Кард турнира 13 мая возглавят Гловер Тейшейра и Энтони Смит, которые должны были встретится 26 апреля на UFC Fight Night 173. Соглавным боем будет дебют Овинса Сент-Прю в тяжелом весе в поединке с Беном Ротвеллом.

Полный кард турнира UFC Fight Night 171 выглядит следующим образом:

Энтони Смит – Гловер Тейшейра

Бен Ротвелл – Овинс Сен-Пре

Александр Эрнандес – Дрю Добер

Рэй Борг – Рикки Саймона

Карл Роберсон – Марвин Веттори

Филип Линс – Андрей Орловский

Майкл Джонсон – Тиаго Мойзес

Сиджара Юбэнкс – Сара Морас

Хантер Лазурный – Брайан Келлехера.

16 мая главным боем UFC Fight Night 172 будет встреча Оверим - Харрис. Полный кард турнира выглядит следующим образом:

Алистар Оверим – Уолт Харрис

Клаудия Гадельха – Анжела Хилл

Дэн Иге – Эдсон Барбоза

Эрик Андерс – Кшиштоф Йотко

Сонг Ядонг – Марлон Вера

Энтони Эрнандес – Кевин Холланд

Майк Дэвис – Гига Чикадзе

Кортни Кейси – Мара Ромеро Борелла

Даррен Элкинс – Нейт Ландвер.

Турниры UFC Fight Night состоятся во Флориде 13 и 16 мая и пройдут при пустых трибунах.