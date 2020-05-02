Брынзак: Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно

Новости спорта:Сборная Украины по биатлону готовиться к новому сезону в режиме экономии.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал сайту biathlon.com.ua, как пандемия коронавируса сказалась на финансирование украинского биатлона.

"Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно, поскольку еще не понятно, когда и в каких направлениях откроют границы. А вся ситуация с пандемией коронавируса внесла радикальные изменения в процесс подготовки команды. Начнем с того, что после внесения изменений в государственный бюджет на этот год из 50 миллионов гривен, запланированных ранее, сейчас нам оставили только 4,5 миллиона. Что мы можем планировать с таким бюджетом? Понятно, что пока будем тренироваться только в Украине. Но говорить о полноценной подготовке в таких условиях не приходится.

Плюс ко всему - в связи с экономическими трудностями, вызванными пандемией, компания РЕАК уже предупредила о приостановлении исполнения своих спонсорских обязательств сроком на один год. Также под большим вопросом и поддержка со стороны других спонсоров. Одним словом, сезон будет сложный и работать придется в очень жестких условиях", - сказал Брынзак.

Как известно, Юрай Санитра официально назначен на должность главного тренера женской сборной Украины. Он будет совмещать эту работу вместе с подготовкой мужской команды.

Кроме этого, к новому сезону отдельно от сборной будут тренироваться Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Анастасия Меркушина.