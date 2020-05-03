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Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае

Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
09:04 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Поединок между бойцами уже был назначен на 21 марта.

Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN признался, что бывший чемпион промоушена в полусреднем весе Тайрон Вудли возглавит турнир, запланированный на 23 мая в Джексонвилле.

"Мы разрабатываем бой с участием Вудли. Расписание UFC вновь возобновляется, начиная с 9 мая и мы планируем провести четыре турнира а две недели.

Планируем, что поединок с участием Вудли станет главным боем вечера 23 мая в Джексонвилле. Его соперником станет Гилберт Бернс", - сказал Уайт.

UFC озвучило кард турниров на 13 и 16 мая

Стоит отметить, что поединок между Вудли и Бернсом должен был состояться 21 марта в Лондоне, однако был отменен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее стал известен кард турниров UFC на 13 и 16 мая.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Тайрон Вудли.
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