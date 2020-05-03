Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину

В Канаде скончался олимпийский чемпион по бобслею

В Канаде скончался олимпийский чемпион по бобслею
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Скончался олимпийский чемпион 1964 года по бобслею в составе сборной Канады.

На 90-м году жизни скончался бывший канадский бобслеист Дуглас Энакин.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление родственников экс-спортсмена.

Как сказано в публикации, Энакина не стало в субботу, 2 мая. Причина смерти не уточняется.

Энакин родился в Онтарио (Канада) 6 ноября 1930 года. Начав заниматься бобслеем, стал одним из разгоняющих в состоявшем из четырех бобслеистов экипаже. На Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке (Австрия) команда Энакина принесла канадской сборной единственную золотую награду на соревнованиях. Всех победителей включили в Зал спортивной славы Канады.

Матюиди: Я был в полной панике, когда узнал, что у меня коронавирус

На Играх-1964 Энакин также принимал участие в состязаниях саночников, но отказался от последующих заездов после двух попыток, решив сосредоточиться на бобслее. После окончания карьеры владел спортивным магазином, разрабатывал проекты трасс и готовил канадскую сборную к Олимпиаде 1972 года в японском Саппоро. До 1990 года Энакин преподавал в колледже Джона Эббота в квебекском Сент-Анн-де-Бельвю. Заведение учредило в его честь стипендию, присуждаемую активно проявляющим себя в спорте студентам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Бобслей, Дуглас Энакин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская легкоатлетка самоизолировалась в палатке (Видео)
02 Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
03 Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
04 Фигу сделал откровенное признание о скандальном переходе из Барсы в Реал
05 "Я живу с надеждой и немножко с опаской": Свитолина рассказала о проблемах теннисистов во время пандемии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь