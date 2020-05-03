В Канаде скончался олимпийский чемпион по бобслею

Новости спорта:Скончался олимпийский чемпион 1964 года по бобслею в составе сборной Канады.

На 90-м году жизни скончался бывший канадский бобслеист Дуглас Энакин.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление родственников экс-спортсмена.

Как сказано в публикации, Энакина не стало в субботу, 2 мая. Причина смерти не уточняется.

Энакин родился в Онтарио (Канада) 6 ноября 1930 года. Начав заниматься бобслеем, стал одним из разгоняющих в состоявшем из четырех бобслеистов экипаже. На Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке (Австрия) команда Энакина принесла канадской сборной единственную золотую награду на соревнованиях. Всех победителей включили в Зал спортивной славы Канады.

На Играх-1964 Энакин также принимал участие в состязаниях саночников, но отказался от последующих заездов после двух попыток, решив сосредоточиться на бобслее. После окончания карьеры владел спортивным магазином, разрабатывал проекты трасс и готовил канадскую сборную к Олимпиаде 1972 года в японском Саппоро. До 1990 года Энакин преподавал в колледже Джона Эббота в квебекском Сент-Анн-де-Бельвю. Заведение учредило в его честь стипендию, присуждаемую активно проявляющим себя в спорте студентам.