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Матюиди: Я был в полной панике, когда узнал, что у меня коронавирус

Матюиди: Я был в полной панике, когда узнал, что у меня коронавирус
08:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Блез Матюиди рассказал, как воспринял новость о заболевании.

Полузащитник Ювентуса Блез Матюиди поделился своими эмоциями, поведав о том, как он узнал о коронавирусе в своем организме.

"Честно говоря, это сложно. Когда я получил положительный результат, я даже не мог ходить по магазинам. Это вызывало у меня настоящие психозы".

"Ты всегда стараешься быть уверенным, что близкие люди не заразились от тебя, ты должен быть умственно сильным. Это занимает время, это новая ситуация для всех нас. У меня не было симптомов, но, как только я услышал эту новость, я был в шоке. Я был в полной панике, я боялся за свою семью и друзей".

"Им было трудно, но я смог их успокоить. Мы действительно хотим, чтобы это закончилось как можно скорее. Я спрашиваю себя, что будет с футболом и повседневной жизнью", — сказал Матюиди YouTube Bros Stories.

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Ранее сообщалось, что излечиться от коронавируса сумел как Матюиди, так и его партнер по Юве Даниэле Ругани.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Блез Матюиди.
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