Звезда Ювентуса может присоединиться к Месси

Новости спорта:Миралем Пьянич может перебраться в Барселону.

Полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич является трансферной целью Барселоны на следующее окно переходов.

Каталонский клуб ищет усиление в центре полузащиты и рассматривает 30-летнего хавбека в качестве приоритетного варианта для подписания, сообщает Marca.

Пьянич последние девять лет выступает в чемпионате Италии (пять за Рому и еще четыре в составе Ювентуса). По информации источника, сам босниец заинтересован в переходе в Барсу и возможности сыграть в одной команде с Лионелем Месси.

Отмечается, что Барсу привлекает нетравматичность Пьянича, который на протяжении своей карьеры практически не вылетал на длительный срок.

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