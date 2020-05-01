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"У меня игра, куда вы меня везете": Гусев рассказал, как очнулся в скорой

"У меня игра, куда вы меня везете": Гусев рассказал, как очнулся в скорой
21:42 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:И вспомнил, как пришел в себя в скорой помощи

Тренер "Динамо" U-21 Олег Гусев, в прошлом успешный футболист этого же клуба, вспомнил свою страшную травму в апреле 2014 года - после столкновения с вратарем "Днепра" Денисом Бойко.

Олега спросили, не было ли после травмы страха выходить на поле.

Нет, не было. Но в тех моментах, когда мяч летит, а я ничего не вижу ...Одно время было страшно.

Там же как получилось? Я не видел того момента, оно прилетело неизвестно откуда! Смотрел на мяч, а здесь "свет выключили".

Тогда, конечно, не было смешно. Все что помню после этого - скорая помощь. Я говорю: "У меня игра, куда вы меня везете?".

С Денисом Бойко, который теперь выступает в "Динамо", у Олега, как уверяет он сам, нормальные отношения.

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Как у тренера с футболистом. Я - как тренер молодежного состава "Динамо", он - как игрок "Динамо".

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Олег Гусев, Денис Бойко.
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