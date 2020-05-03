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Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру

Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
22:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Чемпион мира по шахматам Карлсен выиграл онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational.

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал победителем международного онлайн-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В финале инициатор соревнований Карлсен со счетом 2,5:1,5 обыграл Хикару Накамуру.

В онлайн-турнире также участвовали китаец Дин Лижень, Фабиано Каруана (США), россиянин Ян Непомнящий, голландец Аниш Гири, иранец Алиреза Фирузджа, выступающий под флагом Международной федерации шахмат (ФИДЕ), и француз Максим Вашье-Лаграв.

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Сначала восемь участников по круговой системе играли между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут + 10 секунд на каждый дальнейший ход). Первая четверка в полуфинале и финале определила победителя по нокаут-системе.

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Шахматы, Магнус Карлсен, Magnus Carlsen Invitational, Хикару Накамура.
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