Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру

Новости спорта:Чемпион мира по шахматам Карлсен выиграл онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational.

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал победителем международного онлайн-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В финале инициатор соревнований Карлсен со счетом 2,5:1,5 обыграл Хикару Накамуру.

В онлайн-турнире также участвовали китаец Дин Лижень, Фабиано Каруана (США), россиянин Ян Непомнящий, голландец Аниш Гири, иранец Алиреза Фирузджа, выступающий под флагом Международной федерации шахмат (ФИДЕ), и француз Максим Вашье-Лаграв.

Сначала восемь участников по круговой системе играли между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут + 10 секунд на каждый дальнейший ход). Первая четверка в полуфинале и финале определила победителя по нокаут-системе.