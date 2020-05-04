Правительство Италии опровергло информацию о возобновлении тренировок футболистов

Новости спорта:Придется подождать еще две недели.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора опроверг информацию о том, что футбольные клубы в стране могут возобновить тренировки уже сегодня. По его словам, послабление для командных видов спорта ожидается 18 мая.

«Читаю много всего странного, но ничего не изменилось в сравнении с тем, что я говорил раньше о футболе: тренировки команд не возобновятся до 18 мая, а возобновление чемпионата пока не обсуждается», — заявил Винченцо Спадафора.

«Сейчас нужно позаботиться о других спортивных местах — спортзалах, танцевальных центрах, бассейнах. Они должны открыться как можно скорее».

Ранее все представители итальянского чемпионата решили доиграть нынешний сезон до конца. Чемпионат Италии ушел на вынужденную паузу, вызванную пандемией COVID-19, в начале марта.

На территории Италии зафиксировано более 210 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибли более 28 тысяч человек.