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Йоханнес Бе не хочет идти по пути Бьорндалена

Йоханнес Бе не хочет идти по пути Бьорндалена
14:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Спортсмен не собирается выступать до 40 лет.

Норвежский биатлонист, Йоханнес Бе в интервью TV2 признался, что намерен завершить карьеру после Олимпиады-2026.

"Олимпиада-2026 в Италии будет потрясающей. После нее закончу. Думаю, время пройдет быстро, потому что у меня очень много мотивации.

Я думаю, что в 33 года настанет время уйти с большого спорта. И потом, у меня достаточно насыщенная карьера.

Не буду оставаться в биатлоне до 40 лет, как это делал Уле-Эйнар Бьерндален", - признался Бе в интервью.

Стоит отметить, что на данный момент Йоханнесу Бе 26 лет. Он является 10-кратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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Напомним, ранее французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Йоханнес Бё.
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