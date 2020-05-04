Йоханнес Бе не хочет идти по пути Бьорндалена

Новости спорта:Спортсмен не собирается выступать до 40 лет.

Норвежский биатлонист, Йоханнес Бе в интервью TV2 признался, что намерен завершить карьеру после Олимпиады-2026.

"Олимпиада-2026 в Италии будет потрясающей. После нее закончу. Думаю, время пройдет быстро, потому что у меня очень много мотивации.

Я думаю, что в 33 года настанет время уйти с большого спорта. И потом, у меня достаточно насыщенная карьера.

Не буду оставаться в биатлоне до 40 лет, как это делал Уле-Эйнар Бьерндален", - признался Бе в интервью.

Стоит отметить, что на данный момент Йоханнесу Бе 26 лет. Он является 10-кратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Напомним, ранее французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.