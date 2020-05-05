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Гутцайт назвал главное условие для тренировок команд

Гутцайт назвал главное условие для тренировок команд
06:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Министр молодежи и спорта настаивает, чтобы все команды перед возобновлением тренировок сдали тесты на коронавирус.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал телеканалу «Футбол» о разрешении украинским командам начать тренировки с 11 мая.

«Не будет ограничения групп при тренировках клубов. Это касается команд, которые будут готовиться к соревнованиям. Для нас это очень важный первый этап. Прошу не забывать, что люди болеют, умирают. Нам очень важно, чтобы все наши спортсмены были здоровыми.

Вся команда сможет выйти на тренировку при условии защиты лица, глаз - средств индивидуальной защиты. Считаю, всем командам перед тренировками следует сдать тесты, все ли здоровы.

Мы работаем над возобновлением соревнований в Украине. У нас сейчас является актуальным не только футбол и другие игровые виды спорта, но и весь украинский спорт, который готовится к Олимпиаде-2021. Будем следить за ситуацией в Украине, а потом уже принимать дальнейшие решения.

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Думаю, первый этап будет без болельщиков, а там уже будем отталкиваться от ситуации в Украине», - сказал Гутцайт.

Напомним, Кабинет министров Украины назвал карантинные ограничения, которые могут снять после 11 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в частности, сообщил, что позволят тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах.

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НОК, Карантин, НОК Украины, Коронавирус, Вадим Гутцайт.
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