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Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс

Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
10:57 Сегодня Телеграф Спортарена

Новости спорта:Первый этап выхода из карантина стартует 11 мая.

Сборные Украины по олимпийским видам спорта смогут возобновить тренировочный процесс на первом этапе выхода страны из карантина.

Снятие ограничений также касается сборных по неолимпийским, национальным видам спорта, а также спорта для людей с инвалидностью.

Об этом говорится в обращении министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, которое было разослано спортивным федерациям и опубликовано на странице Федерации тенниса Украины в Facebook.

«Начинаем учебно-тренировочный процесс национальных сборных Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта, видам спорта людей с инвалидностью. Соответственно, возобновляем работу заведений, которые обеспечат этот процесс», — говорится в заявлении Гутцайта.

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Вчера Кабинет министров Украины принял решение о смягчении правил карантина с 11 мая. С этого дня тренировки также смогут возобновить в командных видах спорта.

Напомним, Олимпийские игры 2020 года в Токио были перенесены на следующий год из-за пандемии COVID-19.

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Олимпийские игры, Олимпиада, МОК, НОК Украины.
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