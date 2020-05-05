UFC: турнир в Австралии перенесли

Новости спорта:Соревнования должны были пройти 7 июня в городе Перт.

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 перенесли на более позднюю дату из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт промоушена.

Соревнования должны были пройти 7 июня в австралийском городе Перт.

Отмечается, что турнир перенесли в связи с государственными ограничениями, которые не позволяют проводить спортивные мероприятия. Новая дата проведения UFC 251 пока не сообщается.

Напомним, что в ближайшее время UFC планирует провести четыре подряд турнира в Джексонвилле (штат Флорида, США). Ивенты должны состояться 9, 13 16, и 23 мая.

Ранее глава промоушена Дана Уай заверил, что всерьез относится к проблеме коронавируса.