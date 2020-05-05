Отец Хабиба Нурмагомедова попал в московскую больницу

Новости спорта:Отца Хабиба Нурмагомедова доставили в одну из больниц Москвы.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, был перевезён в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает РИА «Дагестан», ссылаясь на слова друга семьи Нурмагомедовых Убайдулы Османова, судьи олимпийской категории по спортивной борьбе.

Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший попал в одну из больниц города Махачкалы с пневмонией.

«Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, всё было хорошо, говорил, что идёт на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем», — сказал Османов.