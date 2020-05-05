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Санитра: Пидгрушная сама приняла решение, что она будет готовиться с Велепецом

Санитра: Пидгрушная сама приняла решение, что она будет готовиться с Велепецом
15:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Юрай Санитра рассказал о целях, которые стоят перед ним в сборной Украины по биатлону.

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал свое новое назначение.

"С женщинами я уже работал 10 лет в Словакии, потом 6 лет с Анастасией Кузьминой, поэтому я хорошо знаю специфику женских тренировок.

Елена Пидгрушная сама приняла решение, что она будет готовиться с Урошем Велепецом. Я могу сказать за себя, что и она, и Юлия Джима мне нужны в команде.

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У меня система работы будет такая, что я буду главным тренером. Я буду отвечать за реализацию тренировок моими помощниками. Задача понятна, мне нужно подготовить мужскую и женскую команды к Олимпиаде в Пекине", - сказал Санитра в комментарии UA:СПОРТ.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Юрай Санитра.
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