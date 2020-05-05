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ЧЕ по плаванию перенесли

ЧЕ по плаванию перенесли
17:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Соревнования пройдут в мае в Будапеште.

Европейская лига плавания (LEN) сообщила о том, что чемпионат Европы по водным видам спорта 2020 года, который первоначально должен был пройти 11-24 мая в Будапеште (Венгрия), а затем из-за пандемии коронавируса был передвинут на 17-30 августа, в итоге перенесен на 2021 год.

Об этом информирует официальный сайт LEN.

Соревнования, которые объединяют пять видов спорта (плавание, плавание на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду и хайдайвинг), состоится в Будапеште 10-23 мая следующего года.

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Как сообщалось ранее, чемпионат мира-2021 по водным видам спорта в Японии перенесен на 2022 год из-за CJVID-19.

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