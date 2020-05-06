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Гандбол: ГК "Мотор" подписал белорусского легионера

Гандбол: ГК "Мотор" подписал белорусского легионера
06:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости спорта:Титулованный украинский гандбольный клуб усилился вратарем европейской сборной.

Несмотря на продолжающийся карантин, отсутствие игр и полноценных тренировок, ГК "Мотор" продолжил селекционную работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Запорожцы объявили о подписании белорусского легионера — вратаря Ивана Мороза. В "Моторе" Мороз станет вторым белорусом-новобранцем в команде вместе с линейным Вячеславом Боханова. Второй также сыграет за запорожский клуб в новом сезоне.

27-ти семилетний голкипер родом из города Гомель. Там же он и начинал свою спортивную карьеру в составе местной команды "Гомель". В столичном клубе "СКА-Минск" вратарь выступал под 12-м номером и провел четыре сезона.

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Кроме этого Мороз является игроком сборной Беларуси. Здесь он уже выступает в футболке под номером "22". За национальную команду голкипер сыграл семь матчей. В этом сезоне он был в расширенном составе сборной на Евро-2020. Но на континентальном первенстве не выступал.

Отмечено, что Мороз в рамке ворот "Мотора" должен заменить российского легионера Виктора Киреева.

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Гандбол, ГК Мотор, Иван Мороз.
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