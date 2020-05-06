Турнир UFC 251 все же проведут, но уже не в Австралии

Новости спорта:Основной проблемой остается отсутствие главного боя турнира.

Турнир UFC 251 намерены провести 6 июля, но из Австралии его перенесут в США.

Ранее сообщалось, что инвент не смогут провести в Перте, как планировалось. Турнир должен был состояться 7 июня, но был отложен на неопределенный срок в связи с местными ограничениями на публичные собрания и перемещение из-за границы.

Новым местом, предположительно, станет центр Apex в Лас Вегасе. Основной проблемой организаторов называют отсутствие главного события для шоу, в то время как список боев уже практически готов.

Ранее сообщалось, что организация намерена провести турнир UFC 249 во Флориде уже в субботу, 9 мая. В рамках ивента состоится бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.