Гэтжи: Я ожидаю, что в Фергюсон сломает мне нос

Новости спорта:Джастин Гэтжи рассказал о своих ожиданиях от UFC 249.

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи в преддверии боя с Тони Фергюсоном на UFC 249 рассказал о своих необычных ожиданиях от поединка.

«Я ожидаю, что в Фергюсон сломает мне нос. Но за это заплатит UFC, поэтому я не переживаю. Чтобы драться с кем-то вроде Тони, я должен был мысленно подготовиться к этому. Ты не просто идёшь туда и становишься морально готов. Так что это дополнительное время определённо было необходимо, и я рад, что получил его.

Это большая возможность для нас как для спортсменов, так как мы можем вдохновить людей. У меня невероятный настрой», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting в «Твиттере».

Напомним, что турнир UFC 249 состоится в ночь 9 мая в Джексонвилле (США), главным боем станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Ориентировочное начало — в 07:00 10 мая.