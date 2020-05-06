Фергюсон: Не важно, кого вы поставите против меня

Новости спорта:Тони Фергюсон рассказал о своих ожиданиях перед боем UFC.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон на пресс-конференции перед турниром UFC 249 рассказал, что бой с Джастином Гэтжи не стал для него неожиданностью, а также отметил вклад команды в его развитие.

«Это не было обычным уведомлением о том, что мой следующий соперник — Гэтжи. Я тренировался шесть или семь месяцев. До того как я узнал о бое с Хабибом, я уже тренировался. Очевидно, что к тому турниру я был на пике формы. Сейчас моя физическая форма изменилась.

У меня не было тренера по физподготовке, и я фактически заставил своих тренеров проверять меня в каждой тренировке. Я тренировался 12 часов в день, это было нелегко. Но я сделал это. Мне очень повезло, что у меня есть команда. Она одна из лучших команд во всём мире, и я готов к чему угодно.

Я пошёл на The Ultimate Fighter и выиграл этот турнир с весом 170 фунтов (78 кг). Так что не важно, кого вы поставите против меня. Я пойду туда и сделаю всё возможное. Победа или поражение, я собираюсь стать чёртовым победителем», — приводят слова Фергюсона MMA Fighting.

Напомним, что турнир UFC 249 состоится 9 мая в Джексонвилле (США), главным боем станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Ориентировочное начало — в 07:00 10 мая.