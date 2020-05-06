Боец UFC Тони Ферюсон сдал тест на коронавирус перед боем

Новости спорта:Тони Фергюсон сделал анализ на COVID-19.

Боец ММА Тони Фергюсон 9 мая встретится с Джастином Гэтжи в главном поединке UFC 249, который пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Перед боем Фергюсон сдал тест на COVID-19, о чем рассказал на пресс-конференции.

"Сегодня мы с командой сдавали тест на коронавирус. Это было интересно", - цитирует бойца Sport24.

Отметим, что все участники турнира должны протестироваться на вирус. С главным кардом UFC 249 можно ознакомиться здесь.

Напомним, что изначально Фергюсон должен был встретиться с Хабибом Нурмагомедов, но тот из-за введения карантина не смог вылететь из России и вынужден был отказаться от участия в турнире.