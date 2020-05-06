Ольга Харлан назвала свою сильную сторону

Новости спорта:Ольга Харлан объяснила, почему считает участие в Олимпиаде - сложным моментом.

Олимпийская чемпионка, шестикратная триумфаторка мировых первенств по фехтованию Ольга Харлан в интервью изданию ELLE поделилась эмоциями об участии в Олимпийских играх, а также назвала свою сильную сторону.

"Какие моменты за всю спортивную карьеру были самыми сложными? Олимпиада. Ты готовишься в течение четырех лет, а потом все решается за один день. Кроме того, чувствуешь чрезвычайное давление, поскольку все ожидают от тебя только медалей. Даже не разговариваю с родителями, только со своим парнем фехтовальщиком, который меня поддерживает.

Ты должен быть максимально сконцентрированным на оппоненте, на тренере, на себе и думать о том, как выиграть, а не о том, что творится вокруг. В фехтовании бой длится десять минут, если хотя бы на мгновение отвлекся - сразу проиграл.

Мама с сестрой приезжали на Олимпиаду в Лондон и Рио-де-Жанейро, впрочем мы увиделись только после окончания поединков. Когда я выиграла бронзовую медаль, сразу подошла к трибунам, где они сидели, и только тогда обнялись и расплакались. Приятно это вспоминать. Сестра вообще мой талисман, она ездила со мной на чемпионаты мира и Европы.

Что я считаю своей сильной стороной? Сила характера и жажда победы во мне настолько велики, что могут навредить технике ради преодоления оппонента. На соревнованиях может разное происходить. Да, я не показала лучшее фехтование, впрочем выиграла – и это самое главное", - отметила Харлан.

Ранее сообщалось, что Харлан появилась на обложке журнала Elle.