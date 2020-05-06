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Макгрегор хочет драться летом

Макгрегор хочет драться летом
19:00 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Дэна Уайт рассказал, что Конор Макгрегор рвется в бой.

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о ближайших планах экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Отметим, что переписка с бойцом состоялась прямо во время интервью.

— Ты разговаривал недавно с Конором Макгрегором, чтобы узнать, заинтересован ли он в бое в ближайшее время?

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— Посмотрим, ответит ли он мне сейчас на сообщение… А, вот и ответ. Да, Конор ответил. Он спрашивает меня: "В какую дату я могу драться на бойцовском острове и будут ли там фанаты?" Конор хочет драться. Мы не говорили о конкретном сопернике. Он хочет драться в июне и спрашивает, будут ли там фанаты. Ни в середине, ни в конце июня фанатов не будет, – сказал Уайт.

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MMA, UFC, Конор Макгрегор, Смешанные единобортсва.
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